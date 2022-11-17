В Польше не нашли вторую упавшую ракету Дуда сообщил, что не нашел следов второй упавшей ракеты в Польше

Фото: Evgeniy Maloletka/AP/TASS

Президент Польши Анджей Дуда посетил поселок Пшеводув, на который накануне упала ракета. В ходе брифинга он заявил, что не обнаружил рядом с местом происшествия следов второй ракеты, передает ТАСС. Первоначально польские СМИ публиковали информацию о падении именно двух ракет.

Пока не обнаружено никаких следов второй ракеты на территории Польши, — сказал Дуда.

Польские СМИ вечером 15 ноября сообщили, что две ракеты упали в поселке Пшеводув на востоке страны, но в заявлениях местных властей речь шла об одном снаряде. В польском МИД сначала подчеркнули, что ракета произведена в России, однако следом Дуда отметил, что Варшава не имеет точной информации о ее принадлежности. В Минобороны России заявили, что ударов по целям вблизи украинско-польской границы в тот день не наносили, а информацию польских СМИ назвали провокацией.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил уверенность в том, что упавшие в Польше ракеты не были украинскими. Он подчеркнул, что получил соответствующие доклады от командования ВСУ и воздушных сил, которым «не может не доверять». Президент США Джо Байден усомнился в словах украинского коллеги, что ракета, упавшая на территории Польши, не имеет отношения к Киеву. По словам главы Белого дома, заявление Зеленского не дает никаких доказательств.

Впоследствии Зеленский поменял свое мнение и сообщил, что теперь не уверен в этом на 100%. Он отметил, что самое важное на данный момент — это провести расследование. Глава государства добавил, что после подачи запроса Украина получила доступ к месту происшествия. При этом он подтвердил, что ВСУ использовали силы ПВО в момент инцидента.