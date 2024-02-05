В Польше не исключили худший сценарий развития украинского конфликта МО Польши: Варшава серьезно относится к худшим сценариям украинского конфликта

Фото: МО Украины

Власти Польши не исключают «худших сценариев» развития украинского конфликта, заявил в интервью газете «Супер экспресс» министр национальной обороны страны Владислав Косиняк-Камыш. Так он ответил на вопрос журналиста о возможном проигрыше Украины и вероятном «нападении России» на страны НАТО.

Мы предполагаем любой сценарий, а наиболее серьезно относимся к худшим, — ответил он.

До этого министр обороны Германии Борис Писториус признал, что страна не готова к противостоянию с Россией. По его словам, Берлин совсем не готов защитить себя от проблем безопасности. При этом он считает, что больше нельзя испытывать «непоколебимую уверенность» в том, что в регионе будет царить мир.

В то же время экс-заместитель командующего силами НАТО в Европе британский генерал Ричард Ширрефф заявил, что Великобритании не следует исключать призыв на военную службу перед лицом растущих угроз столкновения с Россией. Он отметил, что численность сокращающейся британской армии, которая достигает 73 тысяч военнослужащих, не говорит о готовности бросить вызов России, если та «решит ввязаться в войну со страной НАТО».

Тем временем посол России в Нидерландах и российский постпред при ОЗХО Владимир Тарабрин заявил, что о нападении России на страны Европы, о чем твердят военные на Западе, речи быть не может. Дипломат напомнил высказывание президента РФ Владимира Путина о том, что у Москвы нет никакого интереса воевать со странами НАТО.