В Польше назвали возможную причину утечки на трубопроводе «Дружба»

Возможной причиной утечки нефти на трубопроводе «Дружба» может быть случайное повреждение, заявил представитель Министерства энергетики Польши. При этом по его словам, нет оснований полагать, что разгерметизация могла быть вызвана саботажем.

Ранее стало известно, что на одной из ниток нефтепровода «Дружба» в Польше обнаружили разгерметизацию. Компания местного оператора уточняет, что по данной магистрали углеводороды поступают в Германию. На место выехали аварийные службы, чтобы оценить ситуацию, обезопасить территорию и приступить к восстановительным работам. Причины происшествия пока неизвестны. Вторая нитка нефтепровода работает в штатном режиме.

Нефтепровод «Дружба» доставляет нефть из России в Европу. Магистраль берет начало в Самарской области, проходит через Брянск и далее разветвляется на две нитки: северную — по территории Белоруссии, Польши и Германии — и южную, через Украину, Чехию, Словакию и Венгрию.