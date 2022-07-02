В Польше назвали следующую после Украины цель России Польский генерал Козей: целью РФ после Украины станет «Сувалкский коридор»

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Флаг Польши

Бывший глава Бюро национальной безопасности Польши генерал Станислав Козей в беседе с изданием dziennik.pl заявил, что следующей после Украины целью России станет «Сувалкский коридор». По его словам, опасения вызывает то, что 100-километровый участок польской земли в районе города Сувалки, расположенный между Белоруссией и Калининградской областью, может использоваться Москвой в качестве сухопутного сообщения с самым западным регионом России.

Генерал обратил внимание на то, что в ситуации, когда Швеция и Финляндия вступают в НАТО, Калининград становится важной стратегической базой для России, при этом изолированной.

Пока идет российская спецоперация на Украине, считает Козей, Москва не станет заниматься «Сувалкским коридором». Самым вероятным сценарием генерал назвал замороженный конфликт, когда двум сторонам потребуется передышка.

По мнению Козея, сейчас идет вторая холодная война. Именно поэтому НАТО эволюционирует, разрабатывая планы на случай непредвиденных обстоятельств. Он добавил, что это прописано в новой стратегии Альянса.

До сих пор структура сил НАТО была ориентирована на реагирование на кризисы. Сейчас её конвертируют в концепцию защиты от российской угрозы, — пояснил Козей.

Ранее стало известно, что ситуацию с запретом транзита грузов в Калининград в Литве в свете позиции ЕС воспринимают как «поражение». Евросоюз может опубликовать юридическое объяснение к четвёртому пакету санкций, в которых будет уточняться, что перевозки в Калининград не затронуты санкциями. С помощью этого решения ЕК «позволяет Литве отступить, сохранив лицо».