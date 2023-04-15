В Польше назвали организатора утечки секретных документов Пентагона NDP: за утечкой документов Пентагона стоит правительство США

Фото: Dmytro Smolienko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вооружённые силы Украины

За утечкой секретных документов Пентагона стоит правительство США, которое сомневается в успехе предстоящего наступления ВСУ, написала обозреватель Ханна Крамер в статье, опубликованной польским изданием NDP. По ее мнению, таким образом Вашингтон хочет вернуть президента Владимира Зеленского, застрявшего в собственной пропаганде, к реальности.

Ни для кого не секрет, что Вашингтон открыто и явно сомневается в успехе украинских войск, поэтому масштабная утечка «сверхсекретных» документов из Пентагона и спецслужб США выглядит как срежиссированная уловка, чтобы обмануть и отсрочить (или отменить) самоубийство для киевского режима и очень опасное «контрнаступление» для стран НАТО с «оккупацией Крыма», — отметила Крамер.

Автор указала, что скрывать тяжелое положение украинской армии становится все труднее: она несет большие потери, испытывает дефицит вооружений и боеприпасов, в ближайшее время для Киева может быть потерян Артемовск. Если контрнаступление ВСУ закончится неудачей, то страны Запада могут значительно сократить поддержку Украины.

Обозреватель подчеркнула, что ответ на вопрос, кто опубликовал в Сети десятки секретных документов, доступ к которым имели лишь несколько человек в правительственных кругах США, очевиден. Это было сделано представителями администрации президента Джо Байдена. По ее словам, это повод для Варшавы переосмыслить свои отношения с Вашингтоном. Если США так легко «подставили подножку Зеленскому», то они могут повторить этот трюк с любым, кто может нанести ущерб их имиджу.

Ранее сообщалось, что виновным в сливе документов Пентагона назван 21-летний военнослужащий Национальной гвардии ВВС США Джек Дуглас Тейшейра. Он задержан сотрудниками ФБР, ему официально предъявлены обвинения, прокурор требует отправить его под арест. Тейшейре грозит длительный тюремный срок.