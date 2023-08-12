В Польше назвали «хамством» поведение властей Украины Публицист Матковский: Украина ведет себя с Польшей по-хамски

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Киев ведет себя по-хамски в отношениях с Варшавой, заявил в интервью Salon24 польский публицист и политолог Ян Матковский. По его мнению, это происходит потому, что источником власти на Украине стал олигархат.

Я часто подчеркиваю, что источником власти в Украине является олигархат, а не украинская нация. Олигархия цинична, рациональна в поведении и редко проявляет благодарность. Скажем прямо: то, что делают некоторые представители украинской власти, — откровенное хамство, — подчеркнул Матковский.

По его мнению, на Украине уровень коррупции и эксплуатации властями рядовых граждан все еще высок, даже на фоне конфликта с Россией. Кроме того, журналист считает, что все недопонимания между Польшей и Украиной должны решаться «в кабинетах», а не в СМИ. Эскалации разногласий «идут на пользу только Москве», отметил политолог.

В Варшаве уверены, что отношения с Киевом в последние месяцы ухудшились из-за высказываний украинских политиков. Так, спорным вопросом стал отказ Польши открыть границу для зерна с Украины. В Киеве такое решение назвали популизмом. В Варшаве ответили, что уже и так много помогают Киеву и имеют право защищать свое сельское хозяйство, не выслушивая критику вместо благодарности.

Ранее советник офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что Украина будет считать Польшу близким другом только до окончания боевых действий, после чего между государствами начнется конкуренция, и Киев намерен жестко отстаивать свои интересы. Он объяснил, что стороны будут биться за рынки.