В Польше назвали главный «страх» России

Россия испытывает «страх» перед союзом Польши и Украины. Об этом написал в своём материале для издания Gazeta Polska Codziennie обозреватель Ежи Любах.

По мнению публициста, Москва стремится навязать всем соседним народам «русские порядки».

Яростные атаки российской пятой колонны в Польше на наше руководство свидетельствуют о том, что Кремль ничего не боится так сильно, как укрепления польско-украинского союза. И отлично, пусть трепещут, им есть чего бояться! — заявил Любах.

Журналист призвал Киев присоединиться к инициативе «Трёх морей». В ином случае Украина рискует превратиться в «российско-немецкий кондоминиум». Любах убеждён, что взаимодействие Москвы и Берлина несёт для Киева «смертельную опасность».

При этом публицист подчёркивает, что Польше совсем не обязательно любить Украину и лишь по этой причине вставать на её сторону в конфликте с Москвой. Просто такая позиция соответствует польским национальным интересам.

Инициатива «Трёх морей» объединяет целый ряд стран, включая Польшу, Чехию, Словакию, страны Балтии. Целью инициативы является укрепление сотрудничества ради развития инфраструктуры в энергетическом, транспортном и цифровом секторах.

Ранее сообщалось, что Украина и Польша договорились создать газовый хаб для спасения Европы.