В Польше назвали главную проблему в развитии армии страны Министр спецслужб Семоняк: Польша не может нарастить армию из-за демографии

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Министр-координатор специальных служб Польши Томаш Семоняк заявил, что страна не способна нарастить армию до уровня потенциальных противников из-за демографических показателей. В эфире радиостанции TOK FM он указал на необходимость развития спецслужб.

У нас никогда не будет такой армии, как у наших потенциальных противников, по демографическим причинам, — сказал Семоняк.

Он добавил, что Польша должна иметь отличные спецслужбы, чтобы компенсировать недостатки армии. Семоняк заявил, что в мире есть множество примеров, которые показывают сильное повышение национальной безопасности за счет специальных ведомств.

Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский призвал снабдить Украину дальнобойными снарядами. По мнению министра, которое он выразил в соцсети Twitter (X) на фоне ударов России по военным объектам ВСУ, это позволит Киеву уничтожить стартовые площадки и командные центры российской стороны.

С аналогичным предложением также выступил заместитель Сикорского — Владислав Теофил Бартошевский. Он считает, что на сегодняшний день Вооруженные силы Украины не могут на равных противостоять ВС РФ, что приведет к поражению Киева в конфликте.

Также обозреватель Myśl Polska Кшиштоф Подгурский заявил, что в результате удара российской армии по военной инфраструктуре Киева украинская сторона потеряла дорогостоящее вооружение, предоставленное западными союзниками.