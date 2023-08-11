В Польше назвали главную проблему Украины Rzeczpospolita: проблема Украины кроется в неспособности решить свою судьбу

Фото: Pool /Ukrainian Presidential/Global Look Press

Владимир Зеленский

Основная проблема Украины заключается в том, что она слишком зависима от внешних факторов и не может сама решать свою судьбу, пишет польское издание Rzeczpospolita. По его мнению, Киев лишился самостоятельности, когда оказался в зависимости от поставок западного вооружения.

Одна из самых больших проблем Украины, осуществляющей в данный момент ключевое наступление, которое до сих пор не оправдало ее собственных и западных ожиданий, заключается в том, что она не может сама решать свою судьбу, — отмечается в публикации.

В статье высказывается предположение, что возможность решить судьбу украинского конфликта будет в руках президента России Владимира Путина. Также на исход ситуации может повлиять смена политических сил в США и ЕС, где предстоят скорые выборы.

Ранее временно исполняющий обязанности губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что у Украины нет будущего из-за выбранного ею европейского вектора. Политик уверен, Украина «была бы целая» и имела бы шанс, если бы сохранила отношения с Россией, однако на сегодняшний день у республики нет таких возможностей. Балицкий отметил, что жители Запорожской области не связывают свое будущей с Украиной, хотя прежде такие мысли у них были.