В Польше назвали дату введения буферной зоны на границе с Белоруссией МВД Польши: буферная зона на границе с Белоруссией будет введена с 13 июня

Фото: Attila Husejnow/Keystone Press Agency/Global Look Press

Правительство Польши введет на границе с Белоруссией специальную буферную зону с четверга, 13 июня, сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел страны. Министр внутренних дел и администрации уже подписал соответствующее распоряжение. Оно вступает в силу с этого же дня.

Сегодня, 12 июня, министр внутренних дел и администрации подписал распоряжение о введении временного запрета на пребывание на определенном участке в приграничной зоне, прилегающей к государственной границе с Республикой Беларусь. Постановление вступает в силу в четверг, 13 июня, — заявили в ведомстве.

Речь идет о запрете на пребывание посторонних лиц на определенном участке приграничной зоны между Польшей и Белоруссией. В министерстве подчеркнули, что данное решение направлено на обеспечение безопасности гражданских лиц, полицейских, пограничников и военнослужащих. Оно также призвано ограничить деятельность групп контрабандистов, способствующих нелегальной миграции.

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил, что правительство утвердило постановление о возвращении буферной зоны на границе с Белоруссией. По его словам, ее протяженность составит несколько десятков километров, а глубина будет от 200 метров до двух километров в зависимости от участка.