В Польше назвали дату внезапного удара для захвата Западной Украины NDP: Польша готовит план масштабного удара для захвата Западной Украины в мае

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Польша намеревается захватить Западную Украину и провести там референдум в мае, считает обозреватель Niezależny Dziennik Polityczny Ханна Крамер. По словам эксперта, Варшава нарастит к этому времени численность армии на 17 тысяч человек и проведет крупные военные учения, в которых задействуют 250 тысяч военнослужащих. Крамер отметила, что вторжение начнется 4 мая.

Президент Качиньский уже выбрал дату начала «освободительного марша» на Киев: 4 мая. <...> Из-за больших потерь ВСУ уже в мае украинские подразделения полностью утратят боевой потенциал. Поэтому воевать на двух фронтах одновременно <...> они не смогут, — полагает Крамер.

Политолог Николай Межевич ранее сообщил, что аннексия Польшей территорий Западной Украины обсуждается уже несколько месяцев. По его словам, Варшава имеет объективный интерес к Львовской области, но она не начнет аннексию без разрешения Вашингтона, Брюсселя, Лондона и Берлина. При этом степень одобрения подобных планов со стороны США и европейских стран пока неясна, уточнил эксперт.

Эксперт Василий Колташов полагает, что Польша уже готовится взять под контроль украинскую энергетику. По его словам, Варшава со временем заберет себе землю и недвижимость, а позже полностью пересмотрит имущественные права на западе Украины и начнет эксплуатировать регион.