Контрабандисты попытались переправить товары в Польшу воздушным шаром RMF FM: в Польше упал воздушный шар с контрабандными сигаретами

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В Польше вблизи границы с Белоруссией упал воздушный шар, который использовался для контрабанды сигарет, сообщает радиостанция RMF FM. По ее данным, к шару было прикреплено около 20 коробок с табачными изделиями, находку изъяли пограничники.

В окрестностях села Минковцы недалеко от Сокулки Подляского воеводства был обнаружен подозрительный объект. Как оказалось, это был воздушный шар, служивший для переправки контрабанды, — говорится в сообщении.

Ранее неизвестный объект упал в Варминско-Мазурском воеводстве на севере Польши. Правоохранители идентифицировали его как метеозонд. Сотрудников правоохранительных органов вызвал местный житель, также на место прибыли военные. Полицейские оцепили место падения объекта.

До этого глава Еланского района Волгоградской области Дмитрий Литвинов сообщил об обнаружении обломков неопознанного объекта. По его словам, он был найден в поле вдали от населенного пункта. Повреждений и пострадавших нет, уточнил чиновник. По данным Telegram-канала «Короче, Волгоград», это мог быть летательный аппарат. На месте работали саперы, периметр был оцеплен. Минобороны РФ данную информацию не комментировало.