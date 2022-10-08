В Польше намерены заставить беженцев с Украины платить за жилье Gazeta Prawna: в Польше хотят принять законопроект, обязывающий беженцев платить за жилье

Фото: Dominika Zarzycka/Keystone Press Agency/Global Look Press

Власти Польши намерены обязать украинских беженцев оплачивать жилье, которое предоставило государство. Соответствующие поправки в местное законодательство планируется принять в ближайшие две недели, сообщает Gazeta Prawna.

Издание отмечает, что в законопроекте упоминаются места постоянного проживания, в которых украинцы могут находиться длительное время, в частности, общежития или отели. Новая норма может затронуть 80 тысяч беженцев.

Сегодня все чаще мы сталкиваемся с ситуацией, когда эти люди работают и нормально зарабатывают на жизнь, а расходы по их пребыванию несет государство, — рассказал изданию представитель кабмина.

Поляки при этом хотят предусмотреть для украинцев некие льготы, в частности речь идет о матерях-одиночках и людях пожилого возраста.

По данным ООН, с 24 февраля с Украины выехали более 10,5 млн человек, больше всего — 1,25 млн — перебрались в Польшу.

Ранее стало известно, что с февраля 2022 года за помощью к местным советам в Англии обратились 1915 украинских семей, которые стали бездомными или оказались под угрозой потерять кров. Только за последний месяц поступили обращения от 350 семей. В ближайшие месяцы проблема с растущим числом украинцев, которых признают бездомными, может обостриться.