В Польше начнут обучать военному делу добровольцев от 15 лет

Фото: Artur Widak/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Вооруженные силы Польши объявили набор добровольцев от 15 до 65 лет для обучения военному делу в рамках проекта «Тренируйся с армией», заявил вице-премьер и глава Минобороны страны Мариуш Блащак. На брифинге он уточнил, что несовершеннолетним для тренировок необходимо получить согласие родителей, передает РИА Новости.

Мы решили, что в таких (военных. — NEWS.ru) тренингах могут принимать участие также учащиеся. Мы приглашаем всех желающих от 15 до 65 лет. В случае несовершеннолетних необходимо согласие родителей, — заявил Блащак.

Руководитель ведомства отметил, что занятия по боевой подготовке будут проводиться по субботам с середины января до конца февраля. Длительность тренировок составит восемь часов. В рамках занятий добровольцы научатся управляться с оружием, оказывать медицинскую помощь, разводить костры в сложных ситуациях, а также получать навыки выживания в экстремальных условиях.

Наша цель — обучить как можно больше людей основным навыкам: обслуживание оружия, основы оказания медицинской помощи, навыки действий в кризисной ситуации, умение развести огонь в экстремальной ситуации, выживание в сложной ситуации, — подчеркнул Блащак в Twitter-аккаунте министерства.

Ранее губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что добровольная народная дружина «Патриот», решение о формировании которой приняли власти региона, будет выполнять разные функции, включая обеспечение пожарной безопасности, патрулирование населенных пунктов, а также охрану инженерной инфраструктуры. По его словам, «Патриот» также окажет поддержку Минобороны, Росгвардии и МВД по вопросам обеспечения правопорядка в Курской области.