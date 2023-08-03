В Польше начался снос советского памятника На северо-западе Польши в прямом эфире сносят памятник советскому и польскому солдатам

Фото: Соцсети

Мемориал в память о советских и польских солдатах, освобождавших Польшу от фашизма, сносят в районе Домбе в польском Щецине в Западно-Поморском воеводстве, передает ТАСС. Институт национальной памяти Польши, отвечающий за демонтаж мемориала, ведет трансляцию в интернете.

Глава организации Павел Навроцкий заявил, что памятник является объектом пропаганды, который «не должен стоять в Щецине».

Памятник «Погибшим в боях за Дoмбе» установили в 1962 году в память о польских и советских солдатах, погибших в 1945 году во время боев за освобождение восточных районов Щeцина.

Ранее в Киеве демонтировали бюст советского космонавта Юрия Гагарина. На месте памятника остался лишь постамент, самого бюста нет. Бюст Гагарина был установлен напротив Центра технического творчества и профессиональной ориентации школьной молодежи Дарницкого района Киева. Он появился там после приезда Гагарина в украинскую столицу в 1966 году. Кроме того, в Киеве ликвидировали памятники советскому летчику Валерию Чкалову и генералу Николаю Ватутину.

До этого стало известно, что в Днепре демонтировали памятник Герою Советского Союза Александру Матросову. Снос памятника военнослужащему анонсировали еще в конце декабря 2022 года.