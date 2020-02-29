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Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак рассказал о начале масштабных военных учений Defender-Europe 20 с участием американских военных.

Как написал министр в своем Twitter, в учениях примут участие 37 тысяч солдат, из них 20 тысяч из США. Первые военнослужащие США уже пересекли польскую границу.

RozpoczÄliÅmy najwiÄksze od lat Äwiczenie #DefenderEurope20 . WeÅºmie w nim udziaÅ ok. 37 tys. Å¼oÅnierzy, w tym 20 tys. z USA. Pierwsi Å¼oÅnierze US Army przekroczyli juÅ¼ polskÄ granicÄ. pic.twitter.com/nbOt15t3gS — Mariusz BÅaszczak (@mblaszczak) February 29, 2020

В учениях также примут участие солдаты из Германии и Великобритании. Руководство учениями будет осуществлять армейское командование США, а не НАТО. Роль командных структур Альянса будет сведена к обеспечению координации вспомогательных сил из стран, входящих в организацию.

Ранее генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что Defender 2020 не направлены против РФ. Он подчеркнул, что Альянс не нацелен на конфронтацию с Москвой. При этом, по словам Столтенберга, последние действия российской стороны усиливают непредсказуемость и подрывают безопасность и стабильность, писал NEWS.ru.