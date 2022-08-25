В Польше начали сносить памятник солдатам Красной армии

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В польском городе Бжег сносят памятник солдатам Красной армии, освободившим его от фашистов в годы Второй мировой войны, сообщает Associated Press. В общей сложности польские власти собираются демонтировать 60 таких монументов.

Демонтаж памятника начался 24 августа и совпал с празднованием на Украине Дня независимости. Представитель польского Института национальной памяти Рафал Лескевич отметил важность сноса памятников в связи с конфликтом на Украине, а также напомнил, что это предусмотрено законом от 2015 года.

Невозможно хранить такие памятники в публичной сфере, — сказал Лескевич.

Лескевич добавил, что работы по сносу памятника продлятся несколько дней. Он добавил, что монумент в Бжеге является 24-м по счету из 60, предназначенных к демонтажу.

Ранее сообщалось, что в Латвии снесли памятник Освободителям Риги. Полиция задержала 14 человек, устроивших акцию протеста на месте, где стоял монумент. Посольство России направило в МИД республики ноту, в которой назвало действия властей вероломными, а также заявило о праве РФ на ответные меры.