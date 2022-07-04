В Польше начали прозревать по поводу украинских беженцев Mysl Polska: поляков во многом обманули насчет положения и поведения украинских беженцев

Фото: firo Sportphoto/Jv�rgen Fromme/Global Look Press

Желание жителей Польши всячески поддержать украинцев можно считать похвальным, однако есть проблема: многие беженцы используют страну в качестве «дойной коровы», говорится в статье издания Mysl Polska за авторством Агнешки Пивар.

Желание простых поляков помочь простым украинцам я считаю похвальным. Но при этом позорным является намеренное введение поляков в заблуждение и то, что наше общество подвергают опасности, — отметила автор.

Агнешка Пивар отметила, что поляков во многом дезинформировали о том, насколько им необходимо принять у себя украинцев. Люди действительно открыли свои сердца и дома для беженцев. Однако, по словам автора, польское общество во многом осталось обманутым. Ведь многие украинцы приехали из тех районов, где нет никаких боевых действий, для их жизни и здоровья не было никаких угроз. Тем не менее, они поехали именно в Польшу, чтобы получить определенные льготы и пособия.

Автор поделилась историей о том, как ее приятели решили принять у себя двух студентов из Киева, оба были гражданами Ливии. И те прямо спросили, не боятся ли они принимать у себя украинцев, многие из которых негативно настроены к полякам. Кроме того, они рассказали, что на Украине за некоторую сумму можно купить консервы, которые Польша отправляла нуждающимся на Украине.

Также некоторые украинцы приходят в Польше в дорогие парикмахерские, а потом говорят, что денег у них нет и услуга должна быть для них бесплатной. Есть и еще одна проблема — многие беженцы употребляют алкоголь в большом количестве. У социальных служб в Польше появилась дополнительная забота: не единичны случаи, когда приходится забирать детей у напившихся матерей. Украинцы начинают устраивать скандалы в очередях к врачам, давя на то, что они беженцы и им срочно нужна помощь, а поляки вынуждены подолгу ждать.

Ранее стало известно, что британский офицер выгнал семью украинских беженцев с пятью детьми, которым прежде дал приют в своем доме. Случай произошел в городе Фэрхем в графстве Хэмпшир. Британские власти пообещали, что найдут для украинцев новый дом. Сам же хозяин никак не прокомментировал свое решение.