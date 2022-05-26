В Польше начали отменять бесплатный проезд для украинских беженцев

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Власти польских городов начали отменять бесплатный проезд в общественном транспорте для беженцев с Украины, который был введён после начала российской спецоперации. В Варшаве срок действия льготы закончится через неделю, сообщает РИА Новости.

С 1 июня варшавский общественный транспорт для граждан Украины будет платным, — цитирует агентство объявления в автобусах.

В Люблине и Познани украинские беженцы смогут пользоваться общественным транспортом бесплатно до конца июня. Власти Гданьска, Гдыни и Сопота вернули платный проезд для украинцев ещё в конце апреля. Причины отмены льготы не называются.

Ранее политолог Юрий Кот заявил, что поляки воспринимают украинцев как «услужливых слуг». Если последние не согласятся исполнять эту роль, то их «вышвырнут» за ненадобностью. Аналогичная судьба ждёт украинских беженцев и в других странах, где они не захотят быть рабами, считает он.