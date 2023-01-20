В Польше начали готовиться к войне RMF FM: в Польше разработали мобильное приложение с указанием бомбоубежищ

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Бомбоубежище

В Польше разработали мобильное приложение с информацией о ближайших бомбоубежищах, сообщает радио RMF FM. Как заявил глава Государственной пожарной стражи генерал Анджей Бартковяк, сейчас идут последние тесты и проверки мобильной программы.

В течение нескольких недель жителям может быть предоставлено приложение с указанием ближайшего убежища. Оно готово, его подготовили мои люди в Штабе ГПС. Приложение будет включено в уже существующее приложение 112, — заявил Бартковяк.

Ранее сообщалось, что власти Польши намерены втянуть своих граждан в военное противостояние с Россией, что приведет к уничтожению страны. Как предположила обозреватель Myśl Polska Сильвия Горлицкая, страна является большим полигоном НАТО и возможным полем боя для оттеснения РФ на восток.

Обозреватель призвала население «морально готовиться к худшему, потому что политические элиты и власти Польши однозначно хотят совершить акт самоуничтожения в виде вступления поляков в конфликт».

Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что Варшава говорит «нет» русскому миру. Он напомнил, что часть страны находилась под властью царской России 123 года.