В Польше нацелились на свержение Урсулы фон дер Ляйен The Guardian: правящая партия Польши пригрозила сместить главу ЕК фон дер Ляйен с поста

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Урсула фон дер Ляйен

Правящая национал-консервативная партия Польши «Право и справедливость» ужесточила риторику в отношении Брюсселя из-за отказа Еврокомиссии выделить Варшаве €35 млрд, пишет The Guardian. Генеральный секретарь партии Кшиштоф Соболевский также пообещал сместить с поста главу ЕК Урсулу фон дер Ляйен.

Если руководство ЕС попытается прижать нас к стенке, то у нас не будет другого выбора, кроме как вытащить все оружие из нашего арсенала и ответить око за око, — заявил Соболевский.

Он подчеркнул, что если комиссия не выделит деньги, то Варшава подаст в суд на Брюссель, наложит вето на инициативы Евросоюза, а также создаст коалицию для смещения действующей главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен и ее коллегии комиссаров.

Брюссель требует от Польши выполнения процедур в области верховенства закона, прежде чем разблокирует для нее гранты и кредиты. Варшава со своей стороны рассматривает эти требования как прямое нарушение суверенитета.

В мае еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс заявил, что Еврокомиссия удержала €100 млн из причитающихся Польше средств. Причиной стал отказ Варшавы выполнять решение суда Евросоюза. Он добавил, что общая сумма штрафа к настоящему дню составляет уже €160 млн, вычли только €100 млн.

Варшава должна выплачивать по €1 млн в сутки, поскольку не выполнила решение суда по делу о прекращении деятельности дисциплинарной палаты для судей.