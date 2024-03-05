В Польше на учениях НАТО два солдата попали под гусеничный трак РАР: гусеничная машина переехала двоих солдат во время учений НАТО в Польше

Фото: Mateusz Slodkowski/Keystone Press Agency/Global Look Pres

Гусеничная техника переехала двоих военнослужащих на армейском полигоне на северо-западе Польши, сообщило РАР со ссылкой на пресс-секретаря районной прокуратуры Познани Лукаша Вавжиняка. Как сообщается, один солдат скончался, другой доставлен в реанимацию, сам инцидент произошел в учебном центре Сухопутных войск Вооруженных сил Польши.

Подтверждаю, что произошел инцидент, в результате которого один из военнослужащих погиб. Другой находится в тяжелом состоянии. Сотрудники военной полиции и прокуратуры проводят процессуальные действия на месте происшествия. Они определят причины этого трагического события, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что страны НАТО начинали масштабные маневры Steadfast Defender с опорой на Балтику, в которых планировали задействовать почти 90 тысяч военнослужащих, 80 самолетов, 50 кораблей и более тысячи танков. Это подтвердил глава военного комитета Альянса Роб Бауэр. Он назвал эти учения в регионе одними из самых крупных за всю историю с момента окончания холодной войны. По его словам, во время учений будет отработан план обороны Сувалкского коридора и Брестских ворот — юго-западного участка границы Польши с Белоруссией.