В Польше могут появиться постоянные базы НАТО Премьер-министр Польши Моравецкий согласился разместить постоянные базы НАТО

Фото nato/flickr.com

Польша готова построить базы для размещения на восточном фланге НАТО лёгких подразделений Альянса на постоянной основе, заявил премьер-министр страны Матеуш Моравецкий, выступая на форуме Strategic Ark. При этом он выразил опасения по поводу возможных территориальных претензий России, сообщает РИА Новости.

Постоянные базы союзников должны быть созданы в странах восточного фланга НАТО. Польша готова строить такие базы, которые были бы местом дислокации лёгких подразделений на постоянной основе, — сказал премьер.

Моравецкий также отметил, что следует остерегаться территориальных претензий России. Он подчеркнул, что польская сторона не уступит «ни пяди территории НАТО» и Москва должна знать это.

Накануне издание Washington Post сообщило, что страны Балтии и Польша обратились к руководству НАТО с просьбой о развёртывании на их территориях большего количества военных сил, ссылаясь на «угрозу» со стороны России. Однако эта просьба не получила однозначной поддержки, ряд членов Альянса выступили против увеличения военного присутствия в этих странах.

Ранее польский премьер-министр выступил с позицией, что Русский мир является «чудовищной новой идеологией». Он выразил желание искоренить его для безопасности Европы.