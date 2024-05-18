В Польше избили пять мигрантов в ответ на просьбу об убежище Польские пограничники избили мигрантов из Сомали и вытолкнули в Белоруссию

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

На границе с Польшей белорусские пограничники обнаружили пять граждан Сомали, им потребовалась медицинская помощь, сообщила пресс-служба Государственного пограничного комитета республики. По их словам, их избили на территории Польши в ответ на просьбу о предоставлении убежища, передает ТАСС.

Вчера, 17 мая, белорусские пограничники на границе с Польшей обнаружили пятерых избитых граждан Сомали. Прибывшие на место медики диагностировали у беженцев травмы ног и ссадины, — указано в заявлении.

Африканцы, по полученным данным, рассказали, что их задержали на территории Польши. Польские пограничники, по их словам, применили к ним силу, а также задействовали спецсредства. После их вытолкнули через заграждения на границе.

Затем избитых мужчин жестоко вытолкнули через калитку в заграждении на белорусскую сторону, — добавили в ведомстве.

Ранее глава Минобороны Польши Цезарий Томчик заявил, что Варшава намерена выделить около $375 млн на укрепление заграждений на границе с Белоруссией. По словам министра, страна рассчитывает, что оно станет непроходимым. Сейчас преодолеть его можно только с помощью домкрата и других специальных средств, что не устраивает польскую сторону.