В Польше из-за высоких цен на газ закрылся старейший фарфоровый завод

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Высокие цены на газ стали причиной остановки производства на фарфоровом заводе «Кшиштоф» в Валбжихе, который работает уже около 200 лет, сообщается на портале Interia.pl. Компания проинформировала местную биржу труда о планируемом увольнении 70 человек в связи с ликвидацией завода.

Как сказано в сообщении о намерении провести коллективные сокращения, ряду увольняемых будет предоставлен трехмесячный срок уведомления, а для некоторых сотрудников он будет сокращен до одного месяца. Директор компании Маржена Радочонска пояснила, что прекращение деятельности связано с ситуацией на рынке газа.

Речь идет о повышении цен на сырье и отсутствии заключенных договоров на его поставку, — сказала она.

Фарфоровый завод «Кшиштоф» был основан в 1831 году и в 1921 году стал частью известного картеля Philip Rosenthal Krister Porzellan Manufaktur AG. До пандемии на нем работало 320 человек, 80% из которых были производственными рабочими. Ежегодно здесь производится около 10 млн штук фарфоровой посуды. В 2020 году во время пандемии COVID-19 большинство заказов были отменены или приостановлены, тогда же начались первые увольнения, когда работу потеряли около 140 человек.

Ранее депутат Европарламента от Франции Тьерри Мариани заявил, что страны Евросоюза в ближайшие месяцы могут начать переговоры по поставкам газа из России. Парламентарий при этом добавил, что европейские лидеры пока опасаются шантажа со стороны президента Украины Владимира Зеленского и недовольства со стороны США. Он отметил, что европейцы пока не пострадали от перебоев с энергоснабжением из-за мягкой зимы, однако Европе не получится долго избегать поставки российского газа, так как альтернатива в виде сжиженного газа слишком дорогая.