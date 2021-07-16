В Польше испугались «миграционного удара» России

Обострение ситуации с мигрантами на белорусско-литовской границе приведёт к тяжёлым последствиям для всей Европы, но причиной этому будут не действия Минска. Журналист польского издания Myśl Polska Анджей Запаловский заявил, что за «миграционным ударом» может стоять Россия.

По его мнению, «миграционным оружием» обладают только Россия и Турция. Журналист отметил, что для реализации подобных действий против Европы выгоднее использовать Украину, нежели Минск, потому что Киев не контролирует большой участок территории на востоке.

Автор статьи подчеркнул, что несмотря на соглашение между Польшей и Украиной о реадмиссии, Киев не сможет его соблюдать при масштабном наплыве нелегалов. Если Россия и Турция откроют «восточный маршрут» и спровоцируют миграционный кризис, то Польша, как и вся Европа, окажется беззащитной.

Ранее в Литве озаботились противодействию потока мигрантов. Власти намерены построить на границе с Белоруссией стены из ограждений и колючей проволоки. Она будет оборудована камерами видеонаблюдения. Один километр возведения стены оценили в €30 тысяч. Белорусский министр иностранных дел Владимир Макей заявил, что в Минске не выступают против строительства стены.

Позднее стало известно, что агентство Европейского союза по безопасности внешних границ («Фронтекс») запланировало проведение операции на литовско-белорусской границе из-за нарастающего потока мигрантов.