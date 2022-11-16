В Польше готовились к падению ракеты на ее территорию Премьер Польши Моравецкий заявил, что страна готовилась к возможному попаданию ракет

Фото: Tomasz Wiktor/Polska Agencja Prasowa/Global Look Press

Матеуш Моравецкий

Власти Польши готовились к падению ракеты на территории республики, заявил премьер-министр республики Матеуш Моравецкий, выступая в нижней палате парламента страны, сообщает ТАСС. По словам премьера, несколько недель назад проводился детальный многочасовой анализ сценариев.

В этой ситуации не было ничего непредвиденного с нашей стороны. Мы были готовы к такому сценарию. <...> Ракетная атака на границе нами анализировалась. Мы разрабатывали планы, понимая, что такая атака может произойти. У нас есть как минимум семь сценариев базовых потенциальных атак, — сказал Моравецкий.

Он добавил, что Варшава не может исключать направленной провокации из-за запуска ракет по украинской инфраструктуре на границе с Польшей.

Польские СМИ вечером 15 ноября сообщили, что две ракеты упали в поселке Пшеводув на востоке страны, в заявлениях местных властей речь шла об одном снаряде. В польском МИД сначала подчеркнули, что ракета произведена в России, однако следом президент Анджей Дуда заявил, что Варшава не имеет точной информации, кому она принадлежала. В Минобороны России следом заявили, что ударов по целям вблизи украинско-польской границы в тот день не наносили, а информацию польских СМИ назвали провокацией.

Президент Польши Анджей Дуда заявил об отсутствии доказательств того, что ракета, упавшая на территорию страны, была российской. По его словам, велика вероятность того, что она принадлежала Украине. Премьер-министр подтвердил ранее озвученную президентом страны информацию о том, что в Польше склоняются к версии падения на территории страны ракеты С-300 советского производства, выпущенной силами ПВО Украины.