В Польше госпитализировали экс-президента Леха Валенсу 80-летнего экс-президента Польши Леха Валенсу госпитализировали с коронавирусом

Фото: Adam Warżawa/Polska Agencja Prasowa/Global Look Press

Бывшего президента Польши, 8-летнего Леха Валенсу госпитализировали с коронавирусом, соответствующая информация размещена на его официальной странице в социальной сети Facebook (деятельность в РФ запрещена). Известно, что в стране в последнее время растет заболеваемость COVID-19.

Меня сразил COVID, — говорится в сообщении.

Там же опубликовано фото, где экс-президент лежит на больничной койке. При этом РИА Новости со ссылкой на слова врача, имеющего большой опыт работы с пациентами с коронавирусом, отмечает, что Валенса дышит самостоятельно, у него нормальная частота сердечных сокращений, артериальное давление и насыщение крови кислородом. Экс-президенту Польши проводится внутривенное введение медикаментов.

По словам властей страны, в Польше растет заболеваемость COVID-19, однако большинство случаев являются легкими. Данные статистики гласят, что с начала пандемии в стране было зафиксировано более 6,5 млн случаев заболевания. При этом 119 540 человек умерли.

5 декабря в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой коронавирусной инфекцией сообщили, что количество заболевших COVID-19 в России за последнюю неделю увеличилось на 22,8%. Рост числа заболевших отмечается в 73 субъектах страны. При этом выздоровели 69 636 человек. Это на 27,1% больше, чем на предыдущей неделе.

В свою очередь главный нефролог Московской области Андрей Ватазин предупредил, что одним из опасных последствий коронавируса является острое повреждение почек. По его словам, с этой проблемой столкнулся каждый четвертый россиянин, переболевший COVID-19.