В Польше два вертолета пострадали из-за урагана

Фото: Michal Fludra/ZUMAPRESS/Global Look Press

В Лодзинском воеводстве в Польше ураган повредил крышу ангара и два военных вертолета, сообщило объединенное командование вооруженных сил страны в социальной сети X. Состояние еще двух летательных аппаратов нуждается в проверке.

Сегодня (22 июня. — NEWS.ru) в утренние часы во время урагана была повреждена крыша ангара на базе первого авиационного дивизиона в населенном пункте Лежница Велька в Лодзинском воеводстве. Также были повреждены два вертолета, состояние еще двух нуждается в проверке, — говорится в сообщении.

Командование армии уточнило, что обошлось без пострадавших. Масштаб ущерба устанавливается. Представитель командования вооруженных сил подполковник Марек Павляк уточнил RMF, что повреждения летательных аппаратов несерьезные, у них вмятины и царапины.

Ранее в результате урагана «Эдгар» в Москве погибли два человека. Первой жертвой непогоды стал москвич, его придавило деревом возле входа в парк «Дубки» на Ивановской улице. Второй мужчина погиб на Бауманской улице, когда на него упали строительные леса. Кроме того, пострадали 16 человек.

Во Всероссийском союзе страховщиков (ВСС) сообщили, что жители Москвы и Московской области, пострадавшие от последствий урагана «Эдгар», могут рассчитывать на выплаты. Ущерб возместят пассажирам общественного транспорта и автомобилистам, застраховавшим свои машины по договорам каско. Что касается здоровья и жилья, то выплаты могут получить лишь те, кто заключал договоры о страховании жизни или собственности.