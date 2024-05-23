В Польше допустили возможность сбивать российские ракеты над Украиной МИД Польши заявил об обсуждении возможности сбивать ракеты РФ над Украиной

Фото: Bernd WÃ¼stneck/dpa/Global Look Press

Официальный представитель МИД Польши Павел Вронский заявил агентству «Укринформ», что Варшава рассматривает возможность сбивания российских ракет над территорией Украины с помощью своих систем противовоздушной обороны (ПВО). Он добавил, что конкретных решений пока нет.

Этот вопрос рассматривается с юридической и технической точек зрения, но никаких решений по данному делу нет, — отметил дипломат.

По словам Вронского, власти не собираются переносить польские ПВО на Украину. Возможности находиться вне границ страны у них нет, подчеркнул дипломат.

Россия на Украине сражается не только за свои интересы, но и за изменение миропорядка, написал ранее журналист польского издания Myśl Polska Эдвард Карольчук. По его словам, новый порядок принесет стабильный мир в Восточной Европе. Автор статьи считает, что Москве недостаточно одержать победу на фронте. Нужно закрепить свой успех мирным соглашением, которое обеспечит благоприятные политические и экономические условия для соседних с украинской территорией стран.

Ранее издание JB Press писало, что приглашение президента России Владимира Путина во Вьетнам свидетельствует о смене позиции Ханоя и о его поддержке Москвы. В руководстве страны считают, что Россия одержит победу в конфликте на Украине.