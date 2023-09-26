В Польше доказали причастность Украины к гибели двух фермеров

Фото: Attila Husejnow/Keystone Press Agency/Global Look Press

Польские следователи подтвердили украинскую принадлежность ракеты, упавшей на территории страны в ноябре 2022 года, сообщает издание Rzeczpospolita. В результате ее падения погибли два человека, работавшие на ферме. Следователи подчеркивают, что им удалось установить все обстоятельства произошедшего, несмотря на отсутствие сотрудничества со стороны Украины.

Согласно тексту отчета, Вооруженные силы Украины запускали ракеты парами, чтобы повысить их эффективность. Одна из ракет попала в цель, в то время как вторая «улетела в пустоту». Следствием установлено, что российские войска не могли запустить ракету, упавшую на территории Польши, так как они находились на слишком большом расстоянии.

Российские позиции были в таком месте, откуда ни одна российская ракета не долетела бы до Пшеводова, — говорится в документе.

Инцидент произошел 15 ноября 2022 года неподалеку от польско-украинской границы. В результате падения ракеты погибли два человека. На Украине и в Польше утверждали, что ракета якобы была выпущена российскими военнослужащими, однако позднее президент Анджей Дуда заявил, что эта версия бездоказательна. Он назвал высокой вероятность принадлежности ракеты войскам ПВО Украины. Украинских специалистов отказались допускать к расследованию инцидента.