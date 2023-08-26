В Польше «болезнь легионеров» забрала жизни восьми человек В Польше от легионеллеза скончались восемь человек

Фото: Jakub Podkowiak/Keystone Press Agency/Global Look Press

Восемь жителей Польши скончались в результате заражения легионеллезом, сообщает «Интерфакс». В общей сложности на текущий момент с симптомами так называемой «болезни легионеров» госпитализированы 113 поляков.

Заболевание сопровождается выраженной лихорадкой, интоксикацией, а также поражением легких, центральной нервной системы и органов пищеварения. Вспышка легионеллеза была зафиксирована в южной части Польши у города Жешув, где расположен крупный логистический хаб НАТО. Через него осуществляется переброска западного вооружения на Украину.

Легионеллез впервые был выявлен на американской военной базе в Филадельфии во время съезда Американского легиона в июле 1976 года. С этим связано название заболевания.

Ранее стало известно, что в Воронежской области выявили очаг сибирской язвы. Власти ввели на территории режим чрезвычайной ситуации, который будет действовать до 16 ноября включительно. В региональном управлении Роспотребнадзора сообщили, что случай заболевания человека сибирской язвой зарегистрирован в Панинском муниципальном районе. Заражение произошло во время разделки туши животного, что подтвердили в Ставропольском противочумном институте.