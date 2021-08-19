В Польше археологи нашли свидетельства преступлений нацистов

В Поморском воеводстве Польши археологи находят останки, личные вещи и золотые украшения, принадлежавшие полякам, казнённым немецкими солдатами. Об этом сообщает Daily Mail.

Первым крупным военным преступлением, которое совершили немецкие войска в годы Второй мировой войны, стал расстрел более 30 тысяч жителей в Поморском воеводстве. На месте злодеяния археологи обнаружили множество останков и личных вещей, среди которых были обручальные кольца.

Исследователи установили, что тела жертв уже спустя длительное время пребывания в земле подверглись высоким температурам. Это указывает, на то, что отступающая немецкая армия в 1944–1945 годы попыталась замести следы преступления.

Ранее сообщалось, что Минобороны России раскрыло новые данные о военных преступлениях нацистов на территории СССР. В первые месяцы войны Вермахт сумел захватить в плен множество советских военнослужащих. Для экономии продовольствия и медикаментов раненых и ослабших добивали. Эксперты Минобороны при раскопках бывшего лагеря военнопленных в Новгородской области нашли множественные останки с разбитыми черепами. Характер повреждения костей указывал на способ расправы над ранеными солдатами.