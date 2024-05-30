В Польше арестованы трое «диверсантов», обвиненных в связях с РФ В Польше арестованы трое мужчин, обвиняемых в диверсиях по заданию РФ

Фото: Ilya Galakhov/Global Look Press/Global Look Press

В Варшаве и городе Прушкув 27 мая сотрудники польского агентства внутренней безопасности (ABW) задержали гражданина Польши и двух граждан Белоруссии по делу о подготовке диверсий якобы «по заданию российской разведки», сообщила пресс-служба ABW. Представитель агентства заявил, что задержанным предъявлено обвинение в участии в организованной международной преступной группировке, а также преступлениях террористического характера по заданию иностранной разведки.

По мнению польских следователей, задержанные должны были совершать диверсии и поджоги якобы «по указанию российских спецслужб». В случае, если их вина будет доказаны, им грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Газета Rzeczpospolitа выяснила, что задержанные пытались поджечь один объект в Гданьске, а также подожгли еще два: в Гдыне и Марках под Варшавой. По данным издания, за каждый объект они получали 10 тысяч злотых.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский ранее сообщил, что власти страны приняли решение ограничить свободное передвижение российских дипломатов. По его словам, сотрудники посольства РФ в Варшаве смогут передвигаться только внутри столичного региона, при этом российского посла Сергея Андреева данные меры не коснутся.