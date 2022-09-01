В политику — с чистыми лапами: кот Ларри выдвинулся в премьеры Британии Британским консерваторам предложили выбрать между Лиз Трасс, Риши Сунаком и главным мышеловом Даунинг-стрит

Фото: gov.uk

Предвыборная гонка в Британии вышла на финишную прямую. Уже в начале следующей недели, 5 сентября, будет объявлено имя нового председателя Консервативной партии, который сменит на премьерском посту Бориса Джонсона. Делегатам-тори предстоит выбрать между министром иностранных дел Лиз Трасс (ее называют фаворитом) и экс-канцлером казначейства (министерская должность в кабмине, отвечающая за финансовые вопросы) Риши Сунаком. Но неожиданно в гонку ворвался на мягких лапах третий «кандидат» — главный мышелов Даунинг-стрит, 10, знаменитый кот Ларри. Плакаты с Трасс, Сунаком и Ларри можно видеть по всему Лондону. Шуточную избирательную кампанию запустило креативное агентство Don't Panic London. В ней проглядывает не только английский юмор, но и политическая сатира. «Почему нового общенационального лидера должны выбирать 160 тысяч тори, навязывая свое решение 67 миллионам человек (и 34 миллионам домашних питомцев)?!» — возмущается кот.

Корреспонденты NEWS.ru направили мистеру Ларри запрос об интервью, однако пока не получили ответа — очевидно, из-за большой загруженности кандидата, которого никто не освобождал от главной обязанности — охоты за мышами в премьерской резиденции. Шутки шутками, но вот уже 11 лет Ларри бессменно занимает должность главного мышелова кабмина (Chief Mouser to the Cabinet Office), которая официально указана на сайте правительства Британии.

Фото: Rob Pinney/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Ларри проводит свои дни, встречая гостей резиденции, инспектируя системы безопасности и проверяя качество сна на антикварной мебели. В его ежедневные обязанности входит обдумывание решения мышиного вопроса. По утверждениям самого Ларри, этот вопрос все еще находится на стадии тактического планирования, — говорится в досье кота.

К профпригодности Ларри у общественности порой возникают вопросы. Самый привилегированный кот королевства, в прошлом — обитатель приюта для бездомных животных, получил рекомендацию «наверх» за «отменные охотничьи инстинкты». Однако с годами инстинкты притупились, и в британской прессе развернулась кампания против главного мышелова, который даже получил прозвище Ленивый Ларри. Сообщалось, что он предпочитает сон погоне за мышами, а с одной из них даже подружился. Все эти инсинуации Ларри категорически отвергает. К слову, у него есть собственная трибуна — миниатюрная копия той, что выставляется перед Даунинг-стрит для выступлений премьер-министра. Не проходит и дня, чтобы журналисты премьерского пула не попытались подойти к Ларри с микрофоном, но тот обычно не удостаивает прессу разговорами. Зато он активно ведет блог, в котором не прочь порассуждать и о политике.

Больше всего Ларри раздражает, когда всякие невежды называют его «котом Бориса Джонсона».

Фото: Kirsty Wigglesworth/AP/ТАСС

Надо кое-что прояснить. Я не «кот Джонсона». Как и все премьеры, он лишь временный резидент Даунинг-стрит, а я живу тут постоянно. Когда он в конце концов уйдет, я останусь, — расставил этим летом Ларри все точки над «i».

При нем в премьерской резиденции сменилось уже три постояльца — Дэвид Кэмерон, Тереза Мэй, теперь вот Борис Джонсон пакует вещи. Что примечательно, все они тори, которым кот решил бросить вызов. Того же Джонсона он недавно призвал не цепляться за власть. «Или я, или он. Одному из нас придется уйти», — поставил вопрос ребром Ларри. В конце концов он объявил себя идеальным главой «котинета министров» и опубликовал предвыборный «мяуфест».

Я единственный кандидат с чистыми лапами! — уверяет мистер Ларри.

В своей предвыборной программе — местами либеральной, а местами весьма репрессивной — он предлагает легализовать кошачью мяту, ввести комендантский час для собак, разрешить внесудебный обыск людей с целью конфискации всевозможных вкусностей, удвоить штат пожарных бригад для снимания котов с деревьев, использовать возобновляемую энергию от колес с хомячками, вместо ядерных подлодок оградить Британские острова гигантским ошейником по всему периметру.

Школьный обед для каждого ребенка, влажный корм для каждого котенка. Коты сами должны решать, когда отправлять свои лотки на переработку. И больше никаких вечеринок на Даунинг-стрит без участия Ларри! — говорится в его предвыборной программе с явным намеком на «ковидные вечеринки», на которых погорел Джонсон.

В соцсетях повестку Ларри восприняли позитивно. «Я больше верю Ларри, чем Лиз. У него больше интеллекта, здравого смысла и дерзновения», «Ларри — мой кандидат. Идеальный премьер, который, наконец-то, объединит Британию», «А я всегда считал, что Ларри — ком-мяу-нист! Вот так Ларри», пишут британцы, у которых все в порядке с чувством юмора.

Фото: thedrum.com

Между тем судьбу Британии будут решать менее 0,3% населения страны. Голосование, в котором примут участие исключительно члены Консервативной партии, пройдет по почте. Согласно опросам, пока лидирует Лиз Трасс — ее готовы поддержать 61% тори. Любопытно, какие именно качества кандидата респонденты считают выигрышными. По данным исследования Opinium, проведенного в первой половине августа, некоторым нравится Трасс, потому что она «женщина», к тому же «белая англичанка». Потомок пенджабских эмигрантов Сунак не может похвастаться ни тем, ни другим, зато поклонники отмечают его «глубокие познания в экономике». Что, в общем, неудивительно для выпускника Оксфорда, бывшего сотрудника Goldman Sachs и основателя глобальной инвестиционной компании с оборотом в миллиард долларов. Как бы то ни было, при любом раскладе у скромного мышелова Ларри шансов на победу действительно маловато.