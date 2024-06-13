«В поле воин»: военкор показал, как боец ВС РФ в одиночку штурмует ВСУ Военкор Симонов показал видео героического штурма опорника ВСУ бойцом ВС РФ

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Военнослужащий ВС РФ

Военный корреспондент Александр Симонов опубликовал в Telegram-канале видео героического штурма российским военнослужащим опорного пункта ВСУ на Купянском направлении. Как отмечается, боец остался в одиночестве, но не отступил и продолжил наступление на противника, несмотря на ранение.

Как отмечается, возле лесопосадки его настигает вражеский дрон и боец получает ранение в ногу. Он отполз под деревья, занял удобную позицию и продолжал вести огонь по противнику. ВСУ пытались добить его еще двумя БПЛА. Однако он их уничтожает из автомата и остается ждать подхода второй штурмовой группы.

Ранее стало известно, что другой российский боец прожил полтора месяца в оставленном украинскими войсками блиндаже. Его подразделение попало под обстрел. Ему удалось добраться до окопа с ранением ноги. Там он выживал, пока участок фронта не перешел под контроль российских сил. В течение 45 дней он ел сухую лапшу из своих запасов и пил воду из лужи. К моменту эвакуации он был сильно истощен, но продемонстрировал невероятную стойкость.

До этого сообщалось, что российские силы уничтожили спецподразделение «головорезов» ВСУ во время освобождения Новомихайловки в ДНР. Как отмечается, речь идет о 233-й украинской бригаде. Минобороны России эту информацию не комментировало.