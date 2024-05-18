В подполье сообщили об ударе по складам химзавода на Украине Подполье: взрыв произошел на химзаводе в Днепропетровской области Украины

Фото: МО РФ

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил о серии ударов российской армии по складам ракетного топлива Павлоградского химического завода, расположенного в Днепропетровской области Украины. По его словам, на территории завода произошел взрыв, передает РИА Новости. Минобороны РФ не комментировало данную информацию.

Ночью 18 мая по складам в городе Павлограде был нанесен удар <…> Местные жители пишут, что взрыв произошел на химическом заводе, в стороне базисных складов, — сказал он.

Лебедев уточнил, что на базисных складах хранятся взрывчатые вещества, включая топливо для ракет. Он также добавил, что украинские военные оцепили район химзавода и близлежащего поселка Южный. Однако такие меры не связаны с ударом — там проходит масштабный поквартирный рейд для задержания мужчин, чтобы в дальнейшем их отправить на медкомиссию в военкомат.

Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что в городе Миргороде в Полтавской области зафиксирована серия ударов со стороны российской армии. Целью атаки, по его информации, стал аэродром и промышленная зона, была слышна серия взрывов. Минобороны России пока эту информацию не комментировало.