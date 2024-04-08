В подполье рассказали о цели ночного удара в Криворожской области Украины ТАСС: в подполье заявили об ударе по аэродрому ВСУ Долгинцево

Фото: ДСНС Украины

Глава пророссийского подполья Сергей Лебедев сообщил, что аэродром Долгинцево в Криворожской области Украины был поражен в результате ударов в ночь на понедельник, 8 апреля. По его словам, на объекте базировались самолеты ВСУ, передает ТАСС.

Ночной прилет. Кривой рог, Долгинцево, грохнуло один раз. Тревоги нет, — заявил Лебедев отметив, что «прилет был в аэродром».

Ранее координатор подполья сообщил, что Вооруженные силы России совершили серию ударов по хранилищам топлива и складам возле аэропорта в Харькове. По его словам, на последних были неоднократно замечены военные грузовые автомобили. В Минобороны России эту информацию не комментировали.

До этого военный корреспондент Александр Сладков заявил, что сейчас есть три наиболее актуальных цели СВО: взятие Курахова для отсечения сил ВСУ на Угледарском направлении, окружение Харькова. Третьей целью российских военных, по мнению военкора, является взятие под контроль Часова Яра и дальнейшее закрепление в городах Донбасса.

Речь идет о таких населенных пунктах, как Дзержинск, Константиновка, Дружковка, Краматорск и Славянск. В своем Telegram-канале журналист подчеркнул, что российские военные, несмотря на ожесточенное сопротивление украинской армии, по-прежнему идут вперед.