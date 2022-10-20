В подконтрольных Киеву районах Запорожья объявили воздушную тревогу

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В подконтрольных Киеву районах Запорожской области объявили воздушную тревогу, сообщил в Telegram-канале назначенный Киевом секретарь областной военной администрации Анатолий Кутеев. Он рекомендовал местным жителям перейти в укрытия.

Срочно! Идите к ближайшим к вам укрытиям и пребывайте там! — написал Кутеев.

18 октября Telegram-канал «Политика страны» сообщил, что на всей территории Украины, находящейся под контролем Киева, была объявлена воздушная тревога. Утром местные СМИ писали об обстрелах в Харьковской, Днепропетровской, Николаевской и Житомирской областях Украины. По словам авторов публикаций, основными целями являлись объекты энергетической инфраструктуры.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в городе были повреждены два объекта критической инфраструктуры. Он отметил, что частично ограничено предоставление услуг электро- и водоснабжения во многих домах на левом берегу столицы.

До этого военный эксперт Константин Сивков предложил российским войскам новый план ударов по критической инфраструктуре Украины — путем проведения интенсивной воздушной операции и методом ковровых бомбардировок, после которых, согласно этому замыслу, «должна остаться лунная поверхность».