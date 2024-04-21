В подконтрольных Киеву Херсоне и Харькове прогремели взрывы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Несколько взрывов раздалось в подконтрольном Киеву городе Херсоне, сообщил украинский «24 Канал». Воздушная тревога в контролируемых ВСУ районах Херсонской области не объявлялась. Официальные власти ситуацию не комментировали, детали случившегося неизвестны. Также взрыв произошел в Харькове, проинформировало издание «Общественное».

Подробности о взрыве в Харькове не приводятся. Власти города случившееся не комментировали. В Днепропетровской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях была объявлена воздушная тревога.

Украинские военные выдают себя за гражданских, чтобы перемещаться между позициями в Харьковской области, заявлял командир артиллерийского подразделения ВС России. По его словам, они используют гражданские автомобили. Он также пояснил, что с места, куда подъезжают эти машины, российские военные фиксируют взлеты дронов.

Ранее Telegram-канал «Архангел спецназа Z» показал видео уничтожения замаскированных лодок ВСУ. На кадрах видно, как на водный транспорт сбрасываются с дрона боеприпасы, после чего происходят взрывы. Авторы публикации отметили, что противник прибегает к маскировке недостаточно скрупулезно.

До этого бойцы спецназа Росгвардии и сотрудники военной контрразведки ФСБ успешно перехватили беспилотный летательный аппарат украинской армии, замаскированный под орла. Он был замечен в ходе разведывательно-поисковых мероприятий, проходивших на территории Донецкой Народной Республики. В ведомстве подчеркнули, что противник использовал беспилотник для аэросъемки.