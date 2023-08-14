В подконтрольном ВСУ Херсоне прогремели взрывы

Фото: Alex Chan Tsz Yuk/Keystone Press Agency/Global Look Press

Несколько взрывов прогремело в подконтрольном украинским войскам городе Херсоне, сообщил телеканал ТСН в Telegram. Ранее стало известно о взрывах в Запорожье и Одессе, в ряде областей объявлялась воздушная тревога.

В Херсоне слышны взрывы, — говорится в сообщении.

Накануне глава военной администрации Кривого Рога на юго-западе Днепропетровской области Украины Александр Вилкул сообщил о мощном взрыве. В городе была объявлена воздушная тревога.

11 августа стало известно о серии взрывов в Винницкой и Хмельницкой областях Украины. Кроме того, несколько взрывов прогремели в районе киевского аэропорта Жуляны, а также в Херсоне и Бериславе. Мэр Киева Виталий Кличко подтвердил сообщения о взрывах в столице и призвал жителей города оставаться в укрытиях.

Днем ранее глава администрации Ровненской области Украины сообщил о массовой атаке беспилотников, в результате которой была уничтожена нефтебаза. По словам чиновника, люди при этом не пострадали. Минобороны России информацию не комментировало.