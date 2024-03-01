В подконтрольном ВСУ городе Херсоне прозвучали взрывы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Взрывы прогремели в подконтрольном ВСУ городе Херсоне, сообщает издание «Страна.ua» в Telegram-канале. Власти не прокомментировали информацию. Воздушная тревога в регионе не объявлялась.

Сообщают о взрывах в Херсоне, — отметили журналисты.

Ранее сообщалось, что взрывы произошли в Краматорске и Дружковке, на подконтрольной Киеву территории ДНР. Также СМИ рассказали о взрывах в подконтрольных Украине Херсоне и Константиновке. Подробности происшествий не приводятся. Местные власти ситуацию не комментировали. Кроме того, хлопки прозвучали в Харьковской и Одесской областях. В Полтаве на северо-востоке Украины тоже прогремела серия взрывов.

До этого взрыв раздался в Кривом Роге Днепропетровской области, об этом рассказал глава совета обороны города Александр Вилкул. Подробности случившегося не приводились, однако чиновник в своем Telegram-канале отметил, что «все нормально».

На днях в городе Ржищев Киевской области на месте, где сработало самодельное взрывное устройство (СВУ), были найдены листовки против мобилизации на Украине. В них содержатся призывы сопротивляться работникам военкоматов.

Также глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов известил, что в подконтрольном Киеву городе Запорожье на юго-востоке Украины прогремела серия взрывов. По его словам, прозвучало по меньшей мере три взрыва.