В Бердянске прогремел мощный взрыв, сообщил в Telegram член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов. По его словам, предварительная причина - теракт.
Подробности позже, — сказал Рогов.
Это позволит значительно сократить пробки, возникшие из-за аварий
Фото: РИА Новости
В Бердянске прогремел мощный взрыв, сообщил в Telegram член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов. По его словам, предварительная причина - теракт.
Подробности позже, — сказал Рогов.