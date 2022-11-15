В подконтрольном Киеву Запорожье слышны взрывы и работа ПВО

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В подконтрольной Киеву части Запорожской области слышны взрывы и работа ПВО, сообщил член главного совета Запорожья Владимир Рогов в Telegram. По его словам, в городе пожар, несколько районов остались без электричества и воды. В большей части города также исчезли ТВ-сигнал украинских каналов и интернет.

В областном центре, временно находящемся под контролем режима Зеленского, слышны взрывы. Также была слышна работа ПВО. В нескольких районах города сейчас сильный пожар и видны столпы дыма, — написал Рогов.

15 ноября в Киеве обломок сбитой ПВО ракеты упал на жилой дом, после чего начался пожар. Cнаряд должен был поразить один из объектов критической инфраструктуры города. После обстрелов начались экстренные отключения электроэнергии.

По словам градоначальника Виталий Кличко, есть попадания в два здания, по меньшей мере один человек погиб.