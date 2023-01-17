В подконтрольном Киеву Запорожье демонтировали бюст Пушкина

Фото: Andrey Nekrasov/imageBROKER.com/Global Look Press

В городе Запорожье, который находится под контролем киевских властей, демонтировали бюст поэта Александра Пушкина, сообщил в своем Telegram-канале член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. Он уточнил, что бюст поэта был расположен на территории школы номер 76.

Во временно оккупированном режимом Зеленского областном центре [Запорожье] демонтировали бюст Александра Сергеевича Пушкина, который был расположен на территории школы номер 76, — написал Рогов.

В канун Нового года злоумышленники разрисовали самый большой памятник Пушкину на Украине. Вандалы призвали снести монумент, написав на нем «Памятник культурной экспансии» и «Палач». Открытие памятника Пушкину в Киеве состоялось еще во времена СССР, 2 июня 1962 года. Его высота составляет 7,6 метра, высота самой скульптуры — 3,5 метра. До этого бюст Пушкина снесли в Краматорске. На месте памятника остался только постамент.

Кроме того, памятник поэту демонтировали в городе Черновцы. В мэрии города заявили, что монумент «не имеет исторической или культурной ценности». Также в ведомстве уточнили, что в городе находится два памятника поэту и что демонтаж второго — лишь вопрос времени.