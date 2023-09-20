В подконтрольном Киеву Херсоне прогремели взрывы

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Несколько взрывов прогремело в Херсоне, находящемся под контролем Киева, сообщило издание «Страна.ua». По данным онлайн-карт украинского Министерства цифровой трансформации, воздушная тревога в регионе не объявлялась.

Сирены при этом звучат в Харьковской области Украины. Власти региона объявили воздушную тревогу в 9:21 по московскому времени.

Ранее украинское издание «Зеркало недели» сообщило о мощных взрывах в городе Кременчуг Полтавской области. В регионе была объявлена воздушная тревога. Сирены включились в ночь на 20 сентября.

Также сообщалось о взрыве в одесском порту Рени. Позднее было опубликовано видео с моментом удара российского беспилотника «Герань» по объекту. На распространенных кадрах видео, что силы противовоздушной обороны Украины попытались сбить дрон, однако попытка оказалась безуспешной. Воздушные силы ВСУ также подтвердили удар по порту.

Над Мелитополем тем временем система противовоздушной обороны ВС РФ сбила четыре ракеты Вооруженных сил Украины. Информация о пострадавших или погибших, а также разрушениях инфраструктуры не сообщалась.