В Пентагоне рассказали о прогнозе по расширению НАТО Остин: в НАТО нет желания расширять альянс в ближайшем будущем

Шеф Пентагона Ллойд Остин заявил, что в настоящее время не видит стремления со стороны стран-членов НАТО к расширению североатлантического альянса в ближайшем будущем, пишет РИА Новости. Остин отметил, что не наблюдает признаков того, что расширение НАТО может произойти в ближайшие месяцы. Однако, по его словам, политика «открытых дверей», которую использует НАТО, все еще остается в силе.

Я не вижу никакого желания и никаких признаков, что мы займемся расширением в какой-либо момент в ближайшем будущем, — сказал он.

Ранее капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин рассказал, что новые военные базы НАТО могут стать целью для ВС РФ, если там будут аэродромы. По его словам, чтобы стать целью для российских военных, с этих аэродромов должны вылетать истребители.

До этого сенатор Андрей Климов заявил, что создание новых военных баз НАТО для поставок оружия Украине приведет к проблемам с безопасностью Европы. Он отметил, что из-за желания НАТО поставить свои базы в Польше, Румынии и Словакии появится больше взрывоопасных моментов.

Также председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что НАТО и киевский режим, отвергнув мирный характер предложений президента России по условиям окончания конфликта, по сути, расписались в том, что мир им не нужен. Он также уверен, что Альянс во главе с США маниакально скатывается в противостояние с Россией, желая достичь целей «стратегического поражения» Москвы.