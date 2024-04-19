В Павлограде прозвучали взрывы

Фото: МЧС Украины

Взрывы раздались в городе Павлоград Днепропетровской области Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает издание «Страна.ua». Официальные власти не комментировали ситуацию. Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

Сообщают о взрывах в Павлограде Днепропетровской области, — отметили авторы заметки.

На данный момент, согласно онлайн-карте министерства цифровой трансформации Украины, в регионе звучит сигнал тревоги. Также сирена запущена еще в четырех областях на юго-востоке страны.

Ранее телеканал «Общественное» информировал о нескольких взрывах на территории Ивано-Франковской области в западной части Украины. По информации онлайн-карты Министерства цифровой трансформации страны, на всей территории региона звучала воздушная тревога.

До этого украинские СМИ извещали о взрывах в Киевской области. В местном правительстве не комментировали информацию. Согласно сведениям онлайн-карты Министерства цифровой трансформации, в регионе звучали сирены воздушной тревоги.

Позднее в Калужской области упавший беспилотник оставил на земле трехметровую воронку. Обломки дрона нашли в лесополосе. Минобороны России информацию не комментировало.