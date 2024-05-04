В Павлограде на Украине нарушилось энергоснабжение после взрывов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На территории Павлограда на востоке Украины зафиксированы перебои в энергоснабжении, передает «Зеркало недели». По информации издания, проблемы начались после раздавшейся серии взрывов. Местные власти ситуацию не комментировали.

Перебои электричества наблюдаются в некоторых районах города. Воздушная тревога на данный момент звучит в Днепропетровской и Харьковской областях.

Ранее в украинской столице произошел сильный взрыв. Инцидент был зафиксирован на левом берегу Днепра. Стало также известно о хлопках в Одессе, Николаеве и Запорожье. Воздушная тревога объявлялась в Одесской, Винницкой, Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской и Харьковской областях, а также в районах Запорожской области, подконтрольных киевским властям.

До этого глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук предупреждал, что на одном из региональных предприятий прогремел взрыв, после этого там начался пожар. С огнем быстро справились приехавшие на место оперативные службы.

Кроме того, разрывы были слышны в Кривом Роге Днепропетровской области. По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога была объявлена в нескольких областях Украины, в частности, и в упомянутом регионе.