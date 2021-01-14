В партии Зеленского решение ЕСПЧ по Крыму назвали победой Киева

https://static.news.ru/photo/364a6902-5680-11eb-a7cc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Serguei Fomine/Global Look Press

Заместитель руководителя фракции партии «Слуга народа» в Верховной раде Александр Корниенко назвал решение Европейского суда по правам человека по вопросу Крыма однозначной победой Киева в противостоянии с Москвой.

По словам депутата, позиция ЕСПЧ является решением, которое способно обернуться для России конкретными юридическими последствиями.

Крым по-прежнему остаётся в украинской повестке. Борьба за него продолжается, — цитирует «Интерфакс-Украина» Корниенко.

Он добавил, что европейский суд разрушил миф «о добровольном присоединении полуострова, который РФ продвигает на международной арене». Депутат добавил, что рано или поздно ЕСПЧ признает нарушения прав человека в Крыму, в том числе права на жизнь и свободу вероисповедания.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал решение Европейского суда по правам человека по жалобе Киева против РФ, касающейся нарушений прав человека в Крыму. Он добавил, что с каждым таким шагом будет возрастать цена ответственности РФ и опровергаться распространяемая ей дезинформация и пропаганда.

ЕСПЧ признал жалобу Украины частично приемлемой и отметил, что её рассмотрение будет продолжено. В частности, суд признал, что факты, на которые жалуется Киев, имели место, учитывая контроль, который РФ осуществляла над Крымом период с 27 февраля 2014 года по 26 августа 2015 года. Отмечается, что российское военное присутствие в Крыму возросло без согласия украинских властей и без каких-либо доказательств, что создавалась угроза российским войскам, ранее размещённым на полуострове по соглашению между двумя странами. Вопрос об ответственности РФ, заявляет суд, относится к стадии рассмотрения дела по существу.

Вместе с тем ЕСПЧ отклонил ряд обвинений украинской стороны. Суд счёл недоказанными обвинения в убийствах мирных граждан, задержаниях и запугиваниях иностранных журналистов, незаконном изъятии имущества украинских военнослужащих, дискриминации этнических украинцев, политического преследования проукраински настроенных лиц, а также обвинения в отказе регистрировать религиозные и иные организации.

Крым стал российским регионом в 2014 году после проведённого на полуострове референдума. За воссоединение с РФ высказались более 96% избирателей Республики Крым и свыше 95% жителей Севастополя. Украина продолжает считать полуостров своей территорией и периодически поднимает вопрос о его возвращении. В Москве на это неоднократно заявляли, что вопрос Крыма «закрыт окончательно», писал NEWS.ru.